С хозяйки собаки, покусавшей ребенка в Судаке, взыскали компенсацию морального вреда

С хозяйки собаки, покусавшей 13-летнюю девочку в Судаке, взыскали 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

О происшествии стало известно 9 июня. По данным ведомства, девочка проходила мимо дома женщины, когда собака выскочила из-за калитки и напала на нее. Медики зафиксировали на теле пострадавшей укусы левого бедра. Степень тяжести травм оценили как среднюю.

Прокурор направил в суд иск о взыскании с владелицы собаки компенсации морального вреда в пользу подростка. Рассмотрев заявление и представленные материалы проверки, суд удовлетворил требования истца.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram