В УдГУ снизилось количество бюджетных мест и появилась новая программа подготовки

Количество бюджетных мест в Удмуртском государственном университете в Ижевске незначительно снизилось по сравнению с прошлым учебным годом. Однако «это достаточное количество», рассказал на встрече с журналистами ректор ВУЗа Галина Мерзлякова.

На предстоящий год в УдГУ на программы бакалавриата и специалитета предусмотрено 1,3 тыс. бюджетных мест, на программы магистратуры — 573. В колледже УдГУ будет 210 мест.

«На бакалавриате и специалитете у нас 70 направлений подготовки, в магистратуре — 50. И впервые в этом году мы открываем новую программу подготовки — "беспилотные системы". Я думаю, сейчас это очень актуальная тема»,— поделилась госпожа Мерзлякова.

Кроме того, в университете есть места на целевое обучение. В текущем году выделено 296 целевых мест, годом ранее — 312. Галина Мерзлякова отметила, что по каждому направлению подготовки количество целевых мест варьируется от 5% до 50%.

«Например, на картографии у нас 5% целевых мест, а на библиотечном деле — 50%. Любой абитуриент может заключить договор на целевое обучение с муниципалитетом, госорганом, школой и поступить к нам на обучение»,— сказала госпожа Мерзлякова.