В Адыгее долги компаний по зарплате работникам за месяц сократились на 8%

В Адыгее задолженность предприятий по выплатам заработной платы сотрудникам в мае сократились на 8% в сравнении с апрельскими показателями текущего года. Сведения об этом опубликованы в материалах Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам прошлого месяца на 1 июня 2023 года задолженность компаний составила 382 тыс. руб., что на 30 тыс. меньше, чем месяцем ранее.

«Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств»,— говорится в сообщении.

По данным ресурса, в прошлом месяце зарплату в РА не получил один сотрудник. Основной объем задолженностей сформировался у предприятий сферы промышленности.

Анастасия Донскова

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