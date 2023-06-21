Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом раскладном уличном телевизоре с необычным дизайном от австро-американской компании.

Бренд C Seed, создающий развлекательные системы, нашел вариант обустройства лишнего пространства возле вашего бассейна, патио или эспланады. Австро-американская компания предлагает установить там свой огромный раскладной уличный телевизор.

Модель N1 Outdoor получила две комплектации: с диагональю 3,5 м и 4,2 м. Другими словами, смотреть будете на экран площадью 5 кв. м или 7,5 кв. м, соответственно. В сложенном виде каждая из этих махин весом 700 кг или 900 кг похожа на гигантский мульти-тул, перочинный нож или робота Tars’а из фильма «Интерстеллар».

Если не знать что это за объект и что он раскладывается, то легко принять телевизор за актуальное прочтение скамьи или некий экспонат музея современного искусства. Правильные формы корпуса и матовый металлический цвет этому потворствуют. Вообще, дизайн — один из ключевых приоритетов компании C Seed, в которой два из трех основателей являются выходцами из Bang&Olufsen.

Из лежачего положения N1 Outdoor восстает за минуту. После этого еще 25 секунд требуется для развертывания пяти MicroLED панелей, которые трансформируются в единый дисплей.

Последний выдает картинку с поддержкой HDR10+, яркостью 4000 нит, частотой 3,84 тыс. Гц, контрастностью 7 тыс. к 1 и цветопередачей 16 бит на цвет. Срок службы таких панелей разработчики оценили в 100 тыс. часов максимум, что легко переложить на года и получить почти 12 лет непрерывной работы.

За звук в N1 Outdoor отвечает интегрированная в опорную колонну звуковая панель с парой широкополосных коаксиальных динамиков мощностью 100 Вт каждый и сабвуфером. Плюс еще по два коаксиальных динамика по бокам телевизора. Инженеры позаботились о реализации звуковых сцен по схемам от 5,1 до 9,2.

Для комфорта пользователя экран может поворачиваться на 90 градусов влево или вправо. И при всех названных особенностях этот колосс не боится пыли и влаги. Создатели гарантируют защищенность по стандарту IP65. А это максимальное противодействие пыли и непроницаемость влаги под струей воды в любом направлении. Дождь, снег или морская вода не испортят телевизор, уверяет вендор. Заказать C Seed N1 Outdoor уже можно по цене от $233 . Но поставки начнутся не раньше 2024 года.