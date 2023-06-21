Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Легко принять телевизор за актуальное прочтение скамьи»

Александр Леви — о C Seed N1 Outdoor

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом раскладном уличном телевизоре с необычным дизайном от австро-американской компании.

Бренд C Seed, создающий развлекательные системы, нашел вариант обустройства лишнего пространства возле вашего бассейна, патио или эспланады. Австро-американская компания предлагает установить там свой огромный раскладной уличный телевизор.

Модель N1 Outdoor получила две комплектации: с диагональю 3,5 м и 4,2 м. Другими словами, смотреть будете на экран площадью 5 кв. м или 7,5 кв. м, соответственно. В сложенном виде каждая из этих махин весом 700 кг или 900 кг похожа на гигантский мульти-тул, перочинный нож или робота Tars’а из фильма «Интерстеллар».

Если не знать что это за объект и что он раскладывается, то легко принять телевизор за актуальное прочтение скамьи или некий экспонат музея современного искусства. Правильные формы корпуса и матовый металлический цвет этому потворствуют. Вообще, дизайн — один из ключевых приоритетов компании C Seed, в которой два из трех основателей являются выходцами из Bang&Olufsen.

Из лежачего положения N1 Outdoor восстает за минуту. После этого еще 25 секунд требуется для развертывания пяти MicroLED панелей, которые трансформируются в единый дисплей.

Последний выдает картинку с поддержкой HDR10+, яркостью 4000 нит, частотой 3,84 тыс. Гц, контрастностью 7 тыс. к 1 и цветопередачей 16 бит на цвет. Срок службы таких панелей разработчики оценили в 100 тыс. часов максимум, что легко переложить на года и получить почти 12 лет непрерывной работы.

За звук в N1 Outdoor отвечает интегрированная в опорную колонну звуковая панель с парой широкополосных коаксиальных динамиков мощностью 100 Вт каждый и сабвуфером. Плюс еще по два коаксиальных динамика по бокам телевизора. Инженеры позаботились о реализации звуковых сцен по схемам от 5,1 до 9,2.

Для комфорта пользователя экран может поворачиваться на 90 градусов влево или вправо. И при всех названных особенностях этот колосс не боится пыли и влаги. Создатели гарантируют защищенность по стандарту IP65. А это максимальное противодействие пыли и непроницаемость влаги под струей воды в любом направлении. Дождь, снег или морская вода не испортят телевизор, уверяет вендор. Заказать C Seed N1 Outdoor уже можно по цене от $233 . Но поставки начнутся не раньше 2024 года.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...