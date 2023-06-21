Количество безбилетников в общественном транспорте Перми снизилось на 18,9%

За первый квартал 2023 года пассажиропоток в общественном транспорте Перми вырос на 27% — с 43,6 млн до 55,8 млн человек, сообщил на заседании комитета по экономическому развитию глава городского департамента транспорта Анатолий Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

При этом городские власти фиксируют снижение роста безбилетников. Если в первом квартале 2022 года проезд оплатили 36,9 млн пассажиров, то в этом году число оплативших поездки выросло до 43,9 млн человек.

Доходы транспортной отрасли от отчетный период составили 1,1 млрд руб., расходы — 1,5 млрд руб. По итогам первого квартала 2022 года доходы отрасли составляли 998,9 млн руб., расходы — 1,4 млрд руб.

Анатолий Путин отметил, что в этом году увеличилось количество маршрутов, работающих без кондукторов. На первое апреля 2023 года таких маршрутов в Перми уже 60. Количество безбилетников составляет примерно 23%. Однако Анатолий Путин подчеркнул, что объем недополученных доходов от безбилетного проезда ниже, чем потенциальные затраты на содержание кондукторов.