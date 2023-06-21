Скончался кинорежиссер Кирилл Котельников, снимавший фильмы рок-группы «Чайф»

Кинорежиссер Кирилл Котельников, который снимал фильмы и клипы уральской рок-группы «Чайф», скончался. Об этом представители группы сообщили во «Вконтакте». Среди совместных работ режиссера и музыкантов — фильмы «С чего начинается Родина», «Гриша Субботин», «Не передовая», «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда» и «Картонная пристань».

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. А сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл»,— говорится в сообщении.

Напомним, кинокомедия «Гриша Субботин» Кирилла Котельникова вышла в прокат 17 ноября 2022 года. В фильме снимались участники шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Автором идеи фильма стал продюсер Евгений Горенбург.

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