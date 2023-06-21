OMV и Romgaz инвестируют €4 млрд в разработку газового месторождения в Черном море

Австрийская нефтегазовая компания OVM Group объявила о достижении договоренности с румынской Romgaz о совместной разработке месторождений в периметре Neptun Deep в Черном море. В 2024–2026 годах стороны намерены инвестировать в разработку двух месторождений порядка €4 млрд. Собственно добыча газа должна начаться здесь в 2027 году.

Периметр Neptun Deep — сектор Черного моря площадью примерно 7,5 тыс. кв. км, расположенный приблизительно в 160 км от побережья Румынии. Изначально в проекте в равных долях участвовали OMV Petrom (дочерняя компания OMV Group) и ExxonMobil. Однако в 2022 году американская компания решила выйти из проекта, сочтя налоговые условия невыгодными. В мае прошлого года 50% акций Exxon в проекте были проданы Romgaz, государственной нефтегазовой компании Румынии, за $1 млрд.

Стороны рассчитывают, что запасы газа в Neptun Deep составляют порядка 100 млрд кубометров. Объем добычи на пике должен будет достичь 140 тыс. баррелей в день в нефтяном эквиваленте.

Кирилл Сарханянц