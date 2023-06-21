В Усть-Лабинском районе Кубани сменился глава муниципалитета

Глава Усть-Лабинского района Краснодарского края Сергей Запорожский написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, депутаты районного совета поддержали решение об отставке, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

С 22 июня обязанности руководителя района будет исполнять Станислав Гайнюченко, который ранее занимал должность мэра города Усть-Лабинска. Сергей Запорожский руководил муниципалитетом с января 2020 года. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Топалов, присутствовавший на сессии районного совета, поблагодарил господина Запорожского за проделанную работу. Конкурс кандидатов на должность главы Усть-Лабинского района будет объявлен в ближайшее время.

Анна Перова, Краснодар