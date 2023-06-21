Ремонт моста через Северский Донец в Каменском районе завершат 22 июня

Госкомпания «Автодор» закончит работы по реконструкции правого мостового перехода через Северский Донец в Каменском районе Ростовской области 22 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Подрядная организация меняет дорожное покрытие на подходе к мосту со стороны Москвы на 931 км трассы М-4 «Дон».
«Движение транзитного транспорта на период производства работ осуществляется по одной полосе в каждом направлении»,— предупреждает пресс-служба правительства.
Ограничения движения будут сняты после завершения работ.