Полиция штрафует самокатчиков, катающихся по набережной Геленджика

На набережной Геленджика дежурят полицейские, которые штрафуют жителей и гостей курорта, катающихся по набережной на электросамокатах, велосипедах и мопедах. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

Ведомство напоминает о запрете передвигаться на этих транспортных средствах по набережной Геленджика, которая является пешеходной зоной. Отмечается, что правоохранители проводят профилактические беседы с теми, кто не знал о запрете и остановлен ими впервые. В случае повторного нарушения им придется оплатить штраф в размере 800 руб.

Если нарушителем оказывается подросток в возрасте до 16 лет, его отстраняют от управления, а средство передвижения передают только родителям или законным представителям.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram