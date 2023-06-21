В Тюмени откроется школа со студией звукозаписи, залом самбо и зимним садом

В Тюмени 1 сентября откроется новый корпус школы №67 на 1,5 тыс. учеников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В новом здании школы в микрорайоне Тура построены зал самбо, гимнастический и хореографический залы, студия звукозаписи и зимний сад.

По данным правительства, сейчас в кабинетах третьего корпуса школы устанавливают доски и проекторы, расставляют парты, стулья и другую мебель. Как сообщил генеральный директор застройщика «Завод ЖБИ-3 Александр Соловьев, специалисты запускают пожарную сигнализацию, освещение, видеонаблюдение и лифты.

На пришкольной территории установлен универсальный хоккейный корт, на котором в летнее время можно заниматься футболом, волейболом и баскетболом. Школа будет полностью оснащена наборами для робототехники и лабораторий. По словам директора школы Анжелы Аржиловской, в корпусе появится медико-биологический класс, «который позволит углубленно заниматься естественными науками», будет создана сенсорная комната.

Начало строительство корпуса школы началось в сентябре 2021 года. Специально была спроектирована и запущена в серию 9-метровая железобетонная панель, которая позволила собрать каркас здания в кратчайшие сроки.

Полина Хабарова

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