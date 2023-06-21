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обновлено 14:46

Вячеслав Рыскин возглавит Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Удмуртии

В Удмуртии пост заместителя начальника управления Росгвардии по республике – начальника центра лицензионно-разрешительной работы занял полковник полиции Вячеслав Рыскин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии

Отмечается, что Вячеслав Рыскин проходил службу в полиции, где прошел все ступени карьерной лестницы от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. В 2019 году он заступит на службу в войсках национальной гвардии России, после чего в 2021 году занял должность замначальника центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Чувашии.

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