Ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске за месяц выросла на 10%

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в июне составляет 17,4 тыс. руб. Такие данные приводит «Циан. Аналитика». По данным сервиса, за месяц аренда однушки в областном центре подорожала на 10%, за полгода – на 14%, за год – на 34%. Динамика в Челябинске – одна из самых заметных, как в годовом, так и в месячном выражении. Аналитики связывают это с низкими ценовыми уровнями и небольшим объемом предложения. Также значительный рост ставок в июне отмечен в Кирове, Новокузнецке, Волгограде и Саратове.

«После продолжительного периода стагнации ставок аренды в мае и июне 2023 года зафиксирован их заметный рост, - отмечает руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов. – Одной из причин этого явления является снижение числа новых объявлений, поступающих на рынок. Это связано с оживлением в смежных сегментах – в продаже вторички и новостроек. Те собственники, которые на протяжении осени и зимы сдавали квартиры на фоне общей неопределенности, зачастую по ставкам чуть ниже рынка, стали выходить на сделки купли-продажи. А новых арендодателей сейчас меньше, чем в прошлом году».

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