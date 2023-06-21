Власти Екатеринбурга сократили количество платных парковочных мест

В четырех районах Екатеринбурга количество платных парковочных мест сократили с около 2,7 тыс. до 2 342. Соответствующее изменение внес мэр Алексей Орлов, сообщает портал 66.ru. Число платных мест на парковках снизилось в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбург

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Екатеринбург

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В пресс-службе мэрии заявили, что на сокращение повлияли реконструкция улиц, требование ГИБДД изменить в некоторых местах способ постановки автомобилей на парковку, а также приведение парковок к нормативному состоянию. Помимо этого, часть платных парковочных мест снизилось из-за исключения парковки напротив ТЦ «Европа» в связи с реконструкцией здания ФСБ.

Напомним, платные парковки в Екатеринбурге заработали в сентябре 2022 года, когда власти смогли наладить работу по привлечению к ответственности нарушителей правил их оплаты. По итогам прошлого года доходы от работы платных парковок в Екатеринбурге составили 11 млн руб., что в два раза больше, чем годом ранее (5,5 млн руб.).

К 2030 году городские власти планируют увеличить число платных парковок с 2,6 тыс. до 26 тыс. — почти в 10 раз. Через два года в уральской столице будет 12 тыс. платных парковочных мест в границах улиц от Челюскинцев до Большакова, и от Московской до Восточной.

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