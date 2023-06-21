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Детей участников СВО будут зачислять в УдГУ на приоритетном основании

Участники и дети участников специальной военной операции будут зачисляться в Удмуртский государственный университет в Ижевске на приоритетном основании. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя приемной комиссии УдГУ Павел Ходырев.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«У нас ведется работа по предоставлению льготных мест. На них могут претендовать дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, дети из многодетных семей и другие категории граждан. В этом году включили еще одну категорию — участники и дети участников специальной военной операции. Квоты для детей участников СВО в ограниченном виде, но есть по каждому направлению подготовки»,— прокомментировал господин Ходырев.

Павел Ходырев добавил, что уже есть звонки и интерес на льготы для детей участников СВО, однако на сегодняшний день ни одного заявления на обучение еще не поступило.

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