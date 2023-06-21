Для подсудимых по делу о гибели 44 екатеринбуржцев запросили до 10 лет колонии

Гособвинение запросило от пяти до десяти лет лишения свободы для обвиняемых по делу о массовом отравлении алкоголем в Екатеринбурге в 2020–2021 годах, говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области. Кроме того, оно предлагает удовлетворить гражданские иски от семи потерпевших на общую сумму свыше 2,6 млн руб. Дело рассматривает Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурант дела уголовного дела об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области Армен Аветисян

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фигурант дела уголовного дела об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области Армен Аветисян

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На скамье подсудимых: Армен Аветисян, Татьяна Васильева, Адалат Гурбанов, Заур Джаббаров, Надир Мамедов, Микайыл Назаров и Артем Чабан. В зависимости от роли каждого, их обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере) и по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно).

По версии следствия, подсудимые занимались незаконным приобретением, хранением и сбытом алкоголя с лета 2020 по осень 2021 годов, реализовывая товар на Ботаническом рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга. В сентябре 2021 года в их оборот попала партия спиртного с содержанием метанола, опасного для жизни и здоровья людей. Вещество в продукции превышало норму в 0,05%. Употребление этого напитка вызвало отравление у 51 человека, 44 из них вскоре скончались.

На следующем судебном заседании выступит сторона защиты. Ранее двое подсудимых полностью признали вину, пять — признали ее частично.

Алена Бормотова