Глава Ульяновской области посетил одно из крупнейших сельхозпредприятий региона

В среду, 18 августа, губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил ООО «КФХ Возрождение», расположенное в селе Озерки Чердаклинского района. Хозяйство ведет свою производственную деятельность в Чердаклинском, Старомайнском и Мелекесском по различным направлениям.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка этой организации в 2022 году составила около 3 млрд руб., чистая прибыль достигла 563 млн руб. Руководит предприятием депутат Законодательного Собрания Ульяновской области VI созыва Вадим Мартынов.

Глава региона ознакомился с программой развития предприятия, которая включает в себя строительство новых животноводческих помещений. В частности, достраиваются два телятника на 1500 голов. В настоящее время активно проводятся работы по заготовке сочных и грубых кормов с учетом потребности и обеспечения личных подсобных хозяйств.

Основным направлением деятельности предприятия является животноводство. Поголовье крупного рогатого скота составляет 7000 голов, также имеется птицефабрика по производству мяса бройлера с мощностью 10 тыс. т в год. Поголовье свиноводческого предприятия составляет 16 тыс. животных.

Средняя заработная плата на предприятии за пять месяцев текущего года превышает 46 тыс. руб. Руководство КФХ выделяет средства на рекомнт образовательных учреждений, некоторым работникам при необходимости предоставляется жилье.

Евгений Чернов