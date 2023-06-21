Чиновникам Татарстана разрешили управлять коммерческими предприятиями

Госслужащим Татарстана дали право управлять коммерческими организациями на безвозмездной основе. Закон подписал глава региона Рустам Минниханов.

Согласно документу, чиновники могут управлять организацией, если она является государственной корпорацией, государственной компанией или публично-правовой компанией, свыше половины долей которой находятся в собственности государства. При этом они могут быть там лишь в качестве членов коллегиального органа управления компании.

Закон пока в силу не вступил. Это произойдет по истечение десяти дней после официального опубликования документа.

"Ъ-Казань"