ВС Башкирии рассмотрит уголовное дело в отношении организатора нарколаборатории

31-летний житель Аургазинского района Сергей Иванов обвиняется в незаконном производстве и пересылке наркотических средств (п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном хранении и перевозке прекурсора наркотического средства или психотропного вещества в особо крупном размере (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Уголовное дело направлено в Верховный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе 2021 года Сергей Иванов в надворной постройке в селе Толбазы организовал нарколабораторию, где изготовил синтетический наркотик и хранил его у себя дома и в арендованном гараже в Стерлитамаке. Также во время обыска у него дома полицейские изъяли прекурсоры запрещенных веществ, наркотики и необходимые для их производства реагенты и оборудование. В общей сложности у него изъято около 427 г запрещенных веществ.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова

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