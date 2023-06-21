Агрокомплекс Ткачева взыскал из бюджета Кубани 870 тысяч рублей переплаты за аренду земли

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с департамента имущественных отношений региона в пользу АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева 874,6 тыс. руб., излишне перечисленных по договорам на аренду земли в Лабинском районе. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из искового заявления, агрокомплекс Ткачева с 2012 года является арендатором земельного участка площадью 2,8 млн кв. м в колхозе «Знамя».

Истец посчитал, что департаментом неверно применена ставка арендной платы в размере 2,0% от кадастровой стоимости земельного участка сельскохозяйственного назначения, занятого сельскохозяйственными угодьями. Поскольку территория предоставлена для сельскохозяйственного производства и используется обществом для сенокошения, арендная ставка должна быть применена в размере 0,3%, говорится в заявлении истца.

Применение 2% ставки департамент обосновывает ссылкой на постановление главы администрации Краснодарского края «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности».

«Вместе с тем при расчете арендной платы департаментом не было учтено, что земельный участок предоставлен для сельскохозяйственного производства и используется обществом для сенокошения. В отношении земельного участка, предоставленного для животноводства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных, предусмотрена арендная плата в размере 0,3% от его кадастровой стоимости»,— говорится в решении суда.

Исходя из ставки арендной платы в размере 0,3% от кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы за период с января 2019 года по декабрь 2021 года по расчету общества составляет 193,5 тыс. руб. Обществом за этот период фактически оплачено более 1 млн руб. Таким образом, сумма переплаты составила 874,6 тыс. руб.

АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» основано в 1993 году Николаем Ткачевым — отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Холдинг объединяет более 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, свиноводством и пр. По данным Befl, земельный банк АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» в 2022 году составил 818 тыс. га. Это на 23,9% больше (+158 тыс. га) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Холдинг занял третье место в рейтинге крупнейших землевладельцев России. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка холдинга по итогам 2022 года составила 78,9 млрд руб., чистая прибыль 10,6 млрд руб.

Тат Гаспарян

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