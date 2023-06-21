Жительница Ижевска лишилась более 140 тысяч рублей под предлогом бронирования путевки в санаторий

В столице Удмуртии 47-летняя местная жительница лишилась 140 тыс. руб. под предлогом бронирования путевки в санаторий Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета).

По версии следствия, ижевчанка на сайте одного из санаториев оставила номер телефона и адрес электронной почты, после чего в мессенджере ей пришло сообщение о необходимости внести предоплату за бронь. В полученной в сообщении форме она ввела данные банковской карты и перевела 85 тыс. руб.

Однако на этом мошенники не остановились. В последующем ижевчанка получила сообщение о «техническом сбое», где ее попросили пройти по ссылке, чтобы вернуть средства. После этого со счета женщины списали еще 58 тыс. руб. Тогда ижевчанка позвонила по указанному на сайте санатория номеру телефона и выяснила, что на ее имя бронирование путевки не производилось.

В настоящее время полиция устанавливает причастных к преступлению лиц.