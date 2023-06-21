В Верхней Салде 25 июня впервые пройдет этап Кубка России по мотокроссу

Этап Кубка России по мотокроссу на мотоциклах с колясками впервые пройдет в Верхней Салде (Свердловская область) 25 июня, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — корпорации «ВСМПО-Ависма». В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 30 городов. В числе участников есть чемпионы страны: Игорь Родионов из Санкт-Петербурга, Игорь Полухин из Каменска-Уральского, Александр Зырянов из Ирбита и Артем Бороненко из Ярославля. Хозяева Кубка выставят на соревнования спортсменов корпоративной секции «Тирус-мото»: Вячеслава Бамбуркина, Артема Ситдикова, Евгения Уфимцева, Дениса Власова, Сергея Зубарева и Павла Иванова.

«Ранее Кубок проводился в Перми, Омске, Кемерово. В этом году за право проведения мотокросса боролись Верхняя Салда, Кемерово и Каменск-Уральский. Областной федерацией мотоспорта, Мотоциклетной федерацией России и Министерством спорта России было принято решение, что Верхняя Салда заслуживает звания не только титановой, но и мотоциклетной столицы страны»,— отметил председатель комитета по мотокроссу на мотоциклах с коляской Мотоциклетной федерации России Сергей Зырянов.

Программа этапа Кубка России состоит из заездов на мотоциклах с колясками в классах: «500 национальный», «750 иностранный» и «open». Для гонки «ВСМПО-Ависма» переоборудовали трассу, чтобы она соответствовала всем требованиям проведения соревнований федерального уровня. «Был изменен грунт, увеличена длину трека до 1,8 тыс. метров и ширина с 8 до 12 метров. Была сформирована комфортная и безопасная зона для зрителей, смонтирована стартовая машина — конструкция, которая позволяет гонщикам стартовать одновременно, — рассказала директор по управлению персоналом корпорации Ольга Фуртатова. — Поскольку в июле "ВСМПО-Ависма" исполняется 90 лет, то мероприятие будет приурочено к этому событию».

Накануне гонки, 24 июня, состоится открытый кубок «ВСМПО-Ависма» по мотокроссу в классе «одиночный». Будут соревноваться спортсмены от 5 до 67 лет на мотоциклах с объемом двигателей от 50 до 450 куб. см. из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и ХМАО-Югры.

Анастасия Реутова

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