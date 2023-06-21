Куйвашев поддержал внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение, транспорт и образование Свердловской области

Сбер и правительство Свердловской области провели дизайн-сессию по ИИ-трансформации региона. По ее итогам губернатор Евгений Куйвашев поддержал внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в сферы здравоохранения, природопользования, транспорта и образования, сообщили департамент информационной политики региона. Многие инициативы могут быть преобразованы в реальные проекты уже в 2023 году.

В частности, поддержку губернатора получила инициатива применения машинного анализа данных в здравоохранении. Свердловское минприроды предложило прогнозировать возгорания с применением предиктивной аналитики по лесным участкам. Применение искусственного интеллекта в этом направлении поможет снизить затраты на ликвидацию пожаров.

«Искусственный интеллект уже сейчас имеет множество сфер применения. По нашим оценкам, внедрение ИИ в среднем повышает эффективность любых рабочих процессов в 5-7 раз. Решения на основе искусственного интеллекта имеют огромный потенциал для повышения качества жизни и стимулирования экономического роста»,— пояснил управляющий директор-начальник центра индустриальных внедрений AI Сбербанка Андрей Шабанов.

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