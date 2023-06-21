Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об эстетическом движении в декоративно-прикладном искусстве, а также о его представителях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12 / AFP Фото: ANN RONAN PICTURE LIBRARY / PHOTO12 / AFP

Хороший материал вышел на сайте Christie’s об эстетизме в декоративно-прикладном искусстве. Эстетизм зародился в Великобритании в 1860-х годах. Он отходил от высокой викторианской эпохи как в стиле, так и в философии и противостоял коммерческому производству мебели, ставшему результатом промышленной революции.

Эстетизм не утратил влияния и в 1900-е, став началом общеевропейской и американской моды на мебель и предметы интерьера, воспринимаемые как отдельный вид искусства. Он породил то, что мы сейчас называем коллаборациями: художники придумывали дизайн мебели. Клиенты нередко заказывали интерьер «под ключ», а их авторы любили использовать в декоре элементы из разных стран мира.

Среди тех, кого надо запомнить, — художник Уильям Моррис, ставший знаменитым благодаря своей керамике и текстилю. Еще два важных имени для коллекционеров — шотландский архитектор и художник Джон Мойр Смит и сотрудничавший с ним Кристофер Дрессер, которого часто называют первым промышленным дизайнером. Дрессер работал в разных жанрах: ковры и текстиль, серебро и керамика, но неизменно вдохновлялся японским искусством.

Еще одна примета эстетизма в декоративном искусстве — необычная работа с темой флоры и фауны. Эксперты Christie’s приводят два ярких примера. Одна из самых знаменитых работ Морриса Strawberry Thief появилась так: художник наблюдал за дроздами, ворующими ягоды из его сада.

В коллекции Кристофера Дрессера для Wedgwood присутствуют неожиданные геометрические мотивы — на самом деле абстракции составлены из условных изображений лапок насекомых. Еще больше об эстетизме, его влиянии на искусство разных стран мира и великий стиль ар-нуво можно прочитать в статье на сайте Christie’s. Очень рекомендую.