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Коммерсантъ FM
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«Выставка посвящена роли флористики в жизни знаменитого семейства»

Дмитрий Буткевич — о проекте «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об экспозиции, открытой в Музее-усадьбе «Горки Ленинские».

Фото: Музей - заповедник «Горки Ленинские»

Фото: Музей - заповедник «Горки Ленинские»

Любопытная выставка «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой» открылась в любопытнейшем месте — Музее-усадьбе «Горки Ленинские». Это то самое место, где Владимир Ильич со всей немалой, кстати, семьей, провел последние годы своей жизни. А проводил он их там, в частности, потому, что последняя дореволюционная владелица усадьбы «Горки» Зинаида Григорьевна Морозова была женщиной крайне передовых взглядов и оборудовала свое поместье всевозможными техническими современными приспособлениями. Больному вождю было удобно.

О ней мало что известно. Обратите внимание на годы жизни Зинаиды — 1867–1947, вдовы легендарного мецената Саввы Морозова, побывавшей замужем еще за московским градоначальником Рейнботом. Интересный факт — до самого своего конца она получала пенсию от МХАТа, как вдова его основателя.

Но выставка не об этом. Слово Алисе Бирюковой, директору Музея-заповедника: «Для нас это действительно первое большое прикосновение к этой теме с Зинаидой Морозовой. Она была удивительной все-таки женщиной, которая в эту усадьбу совершенно новую жизнь вдохнула и построила уникальное, образцовое хозяйство начала XX века, создала уникальную предпринимательскую усадьбу.

Нам очень интересно об этом рассказать, у нее судьба, как киносценарий, и вместе с тем на сегодняшний день она малоизвестный персонаж семейства Морозовых. Ее судьба так же, как ее мужа, связана и со страницами истории Московского художественного театра, и с выдающимися фигурами искусства начала XX века».

Куратор выставки — известный арт-блогер София Багдасарова — посвятила ее роли флористики в жизни знаменитого семейства. Экспозиция делится на тематические разделы: Савва владел мануфактурами, выпускавшими ткани с растительными мотивами; Зинаида выращивала и продавала натуральные цветы в оранжереях своего поместья; а их дочь Мария обожала их рисовать и лепить.

Всего будет представлено 400 экспонатов эпохи меценатства Морозовых: работы Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия и Елены Поленовых, Марии Якунчиковой, Константина Юона, а также прикладное искусство. А еще в рамках вернисажа наконец восстановят розарий на курдонере усадьбы.

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