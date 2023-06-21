Доходы бюджета Кубани в 2022 году выросли почти на 14%

Собственные доходы бюджета Краснодарского края в 2022 году составили 311,5 млрд руб. Это на 13,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Итоги исполнения бюджета утвердили на заседании ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Краснодарского края составили 414 млрд руб., увеличившись на 13,8%. По объему налоговых и неналоговых доходов Кубань находится на пятом месте в России.

Депутаты отметили, что благодаря слаженной работе всех органов власти, оказанным мерам поддержки бизнесу и населению края стагнации в экономике края не произошло. Рост отмечен во всех ключевых ее отраслях. Это положительно сказалось на параметрах краевого и консолидированного бюджета региона. Уровень долговой нагрузки краевого бюджета в 2022 году стал наименьшим за последние пять лет.

«Исполнение бюджета за прошлый год наглядно показало, что бюджетная политика органов власти Краснодарского края основана на прочном фундаменте. Несмотря на все внешние санкции, базовые отрасли кубанской экономики работали стабильно и обеспечили постоянное наполнение бюджетов всех уровней»,— прокомментировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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