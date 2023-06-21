В Краснодаре состоялась постановка по рассказам кубанского прозаика Николая Канивецкого

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» переиздал сборник рассказов кубанского дореволюционного прозаика Николая Канивецкого «Было времячко» и поддержал спектакль по мотивам книги, поставленный на сцене Краснодарского театра драмы. Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Следующая фотография 1 / 5 Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело» Фото: пресс-служба фонда «Вольное дело»

В рассказах Николая Канивецкого запечатлен уникальный кубанский казачий диалект, практически утраченный в наше время. Новый сборник рассказов объединил все произведения прозаика, собранные из дореволюционной прессы.

Три рассказа — «На кладбище», «Лемишка» и «По станичному приговору» —были поставлены на сцене Краснодарского театра драмы московским режиссером Ириной Васильевой в жанре «кубанского вестерна». Постановка по еще двум рассказам — «Контрабандный чай» и «Гуси с того света» — прошли в феврале в независимом Одном театре и стал одной из самых популярных комедий, идущих на сценах Краснодара.

«К премьере в театре драмы фонд «Вольное Дело» организовал выставку, посвященную исчезнувшему миру кубанского казачества. На выставке можно не только увидеть раритетные предметы материальной культуры казаков, но и послушать не менее ценные аудиозаписи: настоящую кубанскую балачку, хуторские байки и песни, забавные и трагические рассказы казачьих семей начала XX века»,— сообщает пресс-служба Фонда «Вольное дело».

Выставка в театре продлится до 27 июня.

Анастасия Назарова