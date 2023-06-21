Банки ставят на льготные продукты

Банки пытаются вывести на рынок все больше льготных предложений. После того, как Центробанк взял курс на борьбу с околонулевой ипотекой, кредитные компании стараются предложить клиентам новые похожие продукты. Иногда организации придумывают неочевидные варианты. Например, Совкомбанк начал выдавать займы со ставкой 1% годовых на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Получить ссуду могут только супруги, то есть заявителям придется предоставить свидетельство из ЗАГСа, а также паспортные данные и договор на оказание услуги ЭКО. Кроме того, на рынке можно все чаще встретить льготные потребительские и автокредиты. Действительно ли такие предложения выгодны клиентам? И для чего они нужны банкам? Разбирался Иван Хорушевский.

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Условия ссуды на ЭКО, на первый взгляд, очень напоминают льготную ипотеку от застройщиков. Та же сниженная до предела ставка, причем на весь срок кредита. В случае с жилищными займами скидку оплачивали девелоперы. Они компенсировали банкам недостающие проценты, в свою очередь увеличивая стоимость квартир. Собственно говоря, последний пункт Центробанк и не устраивал.

У Совкомбанка партнерства с медицинскими центрами нет, во всяком случае пока. Как отмечают эксперты, если займы на ЭКО повысят востребованность услуги, банк вполне может предложить клиникам софинансирование продукта. Но, как заявил “Ъ FM” совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский, такие планы компания не вынашивает:

«Приходит человек и говорит, что хочет сделать процедуру в такой-то организации, и называет цену. Мы смотрим его кредитную историю, его доходы. Наша задача — просто дать дешево. При этом переплата по потребительским кредитам за два года или пять лет может быть гигантская. Необходимо сократить данную часть. Это чисто наши издержки, наш вклад в демографию. Беднее от этого мы не станем».

Проблема в том, что само по себе ЭКО ничего не гарантирует. Успешными оказываются в лучшем случае 40% процедур — это международные данные. В России показатели хуже: после первой манипуляции беременеют только 27% женщин младше 35 лет. Следовательно, за кредитом на ЭКО клиентам, вероятнее всего, придется обращаться не раз. Но заработать банк, предоставляющий такую ссуду, может не только на этом, полагает независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Банки за время зрелости розничного банковского сегмента научились создавать страховки. Нередко это страхование от досрочного погашения. Клиент не разобравшись покупает эту страховку, и в случае досрочного погашения часто банк просит выплатить все проценты за весь срок. Но на самом деле в современных российских банках, как ни странно, сохраняется ряд продуктов, которые являются для них фактически убыточными, но их оставляют в линейке для того, чтобы привлечь клиента, и в последующем осуществить продажу маржинальных продуктов».

Кредит на ЭКО — это действительно хороший способ нарастить клиентскую базу, сходятся во мнении собеседники “Ъ FM”. Причем точечно — за счет более качественных заемщиков. Поскольку иные, как правило, проходить процедуру не планируют. Привлекают потребителей и другими льготными продуктами — картами с высоким кешбэком, дифференцированными ставками по автокредитам, когда с каждым годом процент по ссуде лишь уменьшается. Иными словами, на рынке сейчас до предела обостряется борьба за качественного заемщика, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Хорошие, платежеспособные клиенты уже в значительной степени поделены, и остается только переманивать их у конкурентов. При этом, согласно исследованиям, в России традиционно невысока лояльность человека к конкретному банку, люди часто их меняют и могут быть клиентами по разным продуктам в нескольких финансовых организациях. Банки этим и пользуются».

Понять банки можно, ведь качество заемщиков в России стремительно снижается. Половину ипотек берут граждане, которые уже отдают на погашение долгов почти весь ежемесячный доход, отчитывался в феврале Центробанк. В этих условиях каждый благополучный клиент на вес золота. А, значит, обеспеченные россияне вскоре будут получать от банков все больше бонусов.

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