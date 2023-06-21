Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие ассоциации могут вызывать некоторые слоганы и бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Новые названия брендов, моделей, а также слоганы, с которыми товар будет продвигаться на рынке, — тема захватывающая, потому что дает огромный простор для домысливания: пытаешься представить, чем руководствовались креативные умы, какие могли быть еще варианты, сколько денег получило агентство, если «нейминг» был отдан компанией кому-то на откуп…

Помните, какую дискуссию вызвал девиз «Жаркие. Зимние. Твои»? Если не забыли, это не про валенки, а про сочинскую Олимпиаду.

В рамках Петербургского международного экономического форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов объявил, что новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Кстати, имя Lada когда-то выбирали всей страной: в журнал «За рулем» пришло 55 тыс. писем с предложениями названий для народного автомобиля — «Атаман», «Весна», «Луч», «Сокол»…

Тогда, полвека назад, «Искра», кстати, тоже рассматривалась как вариант, ведь именно так называлась первая ленинская газета. И в Советском Союзе было немало товаров, носивших этот бренд, например, в Красногорске выпускались качественные фотоаппараты «Искра».

Но сегодня метафора несколько иная. Как пояснил господин Соколов, «искорка полетела, и ты к ней трепетно относишься, смотришь за ее полетом. Ну и в конечном счете это действительно огонь, это хорошо».

Однако трактовки, конечно же, будут разными. Через пару лет, когда сосед по гаражному кооперативу скажет вам «чего-то у меня искра пропала», это можно будет трактовать двояко — то ли проблемы с электрооборудованием автомобиля, то ли его угнали.

У Chevrolet, между прочим, была модель Spark, что на русский переводится как «искра». И это, кстати, тоже тема. Почему-то все журналисты Lada Iskra написали латиницей, а надо бы кириллицей или хотя бы по-китайски. Потому что, как сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, «английский — мертвый язык. Время ушло».