Дополнительные рейсы запустили из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») увеличила количество рейсов из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из аэропорта Шереметьево добавлен рейс в 9:45 и обратный в 11:45. Время в пути составит почти 1,5 часа. Теперь «Россия» ежедневно выполняет пять рейсов по маршруту Москва — Нижний Новгород. Билеты на ближайший полет стоят от 4,6 тыс. руб.

Количество ежедневных рейсов из аэропорта Пулково до Нижнего Новгорода увеличилось до четырех: добавлен перелет в 19:50 и обратный в 23:05. Путь займет около двух часов. Билеты на рейс 21 июня — от 6,3 тыс. руб.

Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Ожидается, что в высокий сезон они смогут перевезти более 70 тыс. пассажиров.

Кроме «России» из Нижнего Новгорода в Москву летают S7 Airlines и «Аэрофлот», в Санкт-Петербург — Smartavia.

Елена Ковалева