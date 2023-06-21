Дополнительные рейсы запустили из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») увеличила количество рейсов из Нижнего Новгорода в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Из аэропорта Шереметьево добавлен рейс в 9:45 и обратный в 11:45. Время в пути составит почти 1,5 часа. Теперь «Россия» ежедневно выполняет пять рейсов по маршруту Москва — Нижний Новгород. Билеты на ближайший полет стоят от 4,6 тыс. руб.
Количество ежедневных рейсов из аэропорта Пулково до Нижнего Новгорода увеличилось до четырех: добавлен перелет в 19:50 и обратный в 23:05. Путь займет около двух часов. Билеты на рейс 21 июня — от 6,3 тыс. руб.
Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Ожидается, что в высокий сезон они смогут перевезти более 70 тыс. пассажиров.
Кроме «России» из Нижнего Новгорода в Москву летают S7 Airlines и «Аэрофлот», в Санкт-Петербург — Smartavia.