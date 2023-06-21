В Сарове судебный пристав незаконно отменила 54 непогашенных штрафа ГИБДД

Городской суд Сарова (Нижегородская область) приговорил бывшего начальника районного отделения судебных приставов Марину Кудашкину к двум годам условно за незаконное прекращение исполнительных производств по взысканию штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным регионального управления ГИБДД, в 2021-2022 годах, зная, что штрафы еще не погашены, выписал 54 постановления об окончании исполнительных производств. Из-за этого в бюджет государства не было взыскано более 1,5 млн. руб.

Кроме условного наказания Марину Кудашкину на 1,5 года лишили права занимать должности в органах власти. Приговор вступил в законную силу.

Андрей Репин