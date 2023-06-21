Покупка пяти машин скорой помощи обойдется минздраву Башкирии в 24,1 млн рублей

Управление материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на поставку пяти машин скорой помощи с ООО «Техно-темп», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 29,1 млн руб. с дисконтом 17%, за 24,18 млн руб. Его профинансирует бюджет республики. Еще четыре участника готовы были поставить автомобили по цене от 24,33 млн до 29,14 млн руб.

По условиям контракта, в течение двух месяцев машины должны быть доставлены в Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Они должны быть не ранее 2022 года выпуска и оснащены различным медицинским оборудованием.

ООО «Техно-темп», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Краснодаре в мае 2006 года. Компания занимается оптовой торговлей автомобилями. Владельцем является Натела Арутюнова. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. В 2022 году выручка равнялась 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 51,9 млн руб.

Майя Иванова

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