На сто лет вперед

Ввод в строй комплекса АКМ дает значительный экологический и социальный эффект: выбросы углекислого газа из печей риформинга производства метанола в атмосферу будут снижены в два раза, а Губаха получает около 400 высококвалифицированных рабочих мест.

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На площадке АО «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха Пермского края введен в эксплуатацию комплекс «Аммиак – карбамид – меламин» (АКМ). В торжественном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие представители органов власти, банковского сектора, компаний, участвовавших в реализации проекта, СМИ, сотрудники «Метафракс Групп» и деловые партнеры холдинга.

Открытием нового производства «Метафракс Групп» завершил реализацию крупнейшего в истории холдинга инвестиционного проекта, старт которому был дан в 2017 году. На предприятии создан технологически взаимосвязанный производственный комплекс с годовой проектной мощностью по карбамиду – 500 тыс. тонн, аммиаку – 298 тыс. тонн и меламину – 40 тыс. тонн.

Проект реализован в рамках программы развития компании «Метафракс Кемикалс» до 2025 года. Благодаря созданию комплекса АКМ расширена номенклатура выпускаемой предприятием продукции. Аммиак станет сырьем для производства карбамида. Карбамид и меламин, помимо продажи на внутреннем и внешнем рынках, планируется использовать в качестве сырья для производства смол компанией «Метадинеа», входящей в состав «Метафракс Групп». В рамках проекта на предприятии создано около 400 новых, высококвалифицированных рабочих мест. Компания «Метафракс Групп» возвела для работников компании в Губахе шесть многоэтажных жилых домов.

Председатель совета директоров «Метафракс Групп» Армен Гарслян поблагодарил всех, кто принимал участие в создании комплекса АКМ, отметив, что реализация столь масштабного проекта стала возможной только благодаря мощному коллективу единомышленников, поддержке, которая ощущалась на всех уровнях и этапах строительства.

– Мы поверили в себя. В то, что мы в состоянии в небольшом городе, который находится далеко от центра нашей страны, построить уникальный промышленный комплекс. Новые рабочие места, возведенные в Губахе многоэтажки, городская инфраструктура будут служить людям десятилетиями. Это фундамент для развития Губахи на сто лет. И это то, что вдохновляет нас на движение вперед и воплощение в жизнь новых проектов. И самое главное, что следующее наше поколение готово уверенно вести предприятие в новую историю и нацелено на новые достижения, – заявил Армен Гарслян.

В ходе строительства комплекса были использованы наилучшие доступные технологии. Благодаря созданию установки выделения CO 2 достигнут значительный экологический эффект. В два раза снижаются прямые выбросы углекислого газа в атмосферу. Планируется, что в год комплекс АКМ будет перерабатывать примерно 400 тыс. тонн диоксида углерода.

– Синтез аммиака идет на чистых газах – азоте и водороде. Водород мы получаем из продувочного газа производства метанола, а двуокись углерода – из дымовых газов печей риформинга. Впервые в мире производство карбамида работает по такой технологии, – пояснил руководитель проекта АКМ, член совета директоров «Метафракс Групп» Владимир Даут.

Установка выделения углекислого газа – единственная в России и Европе и вторая в мире по производительности. Агрегат карбамида представлен как интеграция производства приллированного карбамида и взаимосвязанная с производством меламина технологическая цепочка. Отходящие газы производства меламина возвращаются на установку карбамида, где снова перерабатываются в исходный продукт – карбамид.

Комплекс АКМ имеет в своем составе новую установку очистки сточных вод, чтобы стоки, которые формирует производство, не нагружали действующие на предприятии очистные сооружения. Объем стоков, перерабатываемых новой установкой – 6333 кубометра в сутки. Степень очистки – 99%. В результате достигается эффективное использование природных ресурсов, сокращение вредных выбросов в атмосферу и снижение водопотребления комплексом АКМ. В мае 2023 года на втором Евразийском экономическом форуме в Москве компания «Метафракс Кемикалс» была признана победителем первого международного климатического конкурса «Зеленая Евразия» в номинации «Чистая промышленность» за проект установки выделения CO 2 комплекса АКМ.

Строительство нового производства стартовало 2 марта 2018 года, когда состоялась закладка первого куба бетона в основание комплекса АКМ. Площадь территории комплекса – 34 га, на его территории возведено 128 объектов. Самый высокий из них – башня приллирования высотой 98 метров. Аммиак – один из важнейших продуктов современной химической промышленности. Является сырьем для производства разных химических продуктов, в том числе карбамида. Карбамид используется для производства карбамидоформальдегидного концентрата, синтетических смол, меламина. Меламин – полупродукт для производства пластмасс. Используется также для создания меламиноформальдегидных смол.

ПАО "Метафракс Кемикалс"