Три жителя Сочи представились правоохранителями и похитили человека

В Хостинский районный суд Сочи для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении трех мужчин, которые похитили человека и украли у него деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По версии следствия, один из обвиняемых похитил у ранее незнакомого ему человека 15 тыс. руб. Позже он выпил со своими двумя знакомыми, и они, решили снова украсть у него деньги. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и похитили мужчину. Они взяли телефон пострадавшего и применили силу, чтобы заставить его сообщить пароль от приложения банка. После этого преступники вывели 14 тыс. руб.

В отношении мужчин завели уголовное дело за кражу, похищение человека и грабеж. Теперь оно с обвинительным заключением направлено в суд.

Татьяна Ручкина

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