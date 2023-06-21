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Астраханский минздрав опроверг слухи о сокращениях в ахтубинской больнице

Министерство здравоохранения Астраханской области опровергло информацию о проблемах в Ахтубинской районной больнице после смены руководства. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«На этой неделе в социальных сетях и одном из региональных СМИ прокатилась волна публикаций, связанных со сменой руководства Ахтубинной районной больницы. Описанная ситуация в информационных источниках сильно искажена, а в некоторых моментах вовсе недостоверна», — говорится в релизе.

Чиновники опровергли сообщение о выдаче водителям скорой помощи старых покрышек. В минздраве уточнили, что, как и прежде, ремонт машин и расходные материалы оплачивает больница.

«Изменения коснулись текущего обслуживания автомобиля, за него водителям скорых установлена надбавка, поэтому водителей попросили выполнять свои трудовые обязанности в полном объеме, согласно должностным инструкциям», — сообщает минздрав.

Также в ведомстве опровергли слухи о сокращении медперсонала. Уточняется, что заведующий травматологией уволился по собственному желанию. Все необходимые препараты и прочее в медучреждении есть, заверили чиновники.

Сообщения о проблемах в Ахтубинской РБ начали появляться после назначения Андрея Кузьмина главным врачом.

Дарья Васенина

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