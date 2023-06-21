Роспотребнадзор опровергает информацию об отравлении подростка из Прикамья напитком «Мистер Сидр»

Краевой Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении подростка из Прикамья напитком «Мистер Сидр». Ранее об этом сообщила «КП-Пермь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

Всего в нескольких регионах России от отправления самарским сидром пострадали более 100 человек. Минздрав РФ 17 июня сообщал о 36 погибших. Ядовитый сидр производился компанией из Самары. Владельца производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и отправили в СИЗО.

В начале июня краевой Роспотребнадзор обнаружил в розничной продаже в Прикамье вишневый напиток производителя «Мистер Сидр». Он был отправлен на экспертизу.