Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:21

Роспотребнадзор опровергает информацию об отравлении подростка из Прикамья напитком «Мистер Сидр»

Краевой Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении подростка из Прикамья напитком «Мистер Сидр». Ранее об этом сообщила «КП-Пермь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

Всего в нескольких регионах России от отправления самарским сидром пострадали более 100 человек. Минздрав РФ 17 июня сообщал о 36 погибших. Ядовитый сидр производился компанией из Самары. Владельца производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и отправили в СИЗО.

В начале июня краевой Роспотребнадзор обнаружил в розничной продаже в Прикамье вишневый напиток производителя «Мистер Сидр». Он был отправлен на экспертизу.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...