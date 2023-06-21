В Ашинском районе трассу М5 перекроют для буровзрывных работ

В Челябинской области 22 июня временно перекроют движение на трассе М5 «Урал». Это необходимо для проведения буровзрывных работ на участке реконструкции федеральной автодороги, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Движение будет закрыто с 10 до 13 часов 22 июня на участке 1565 км- 1576 км. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда по региональным дорогам по маршруту Аша – Миньяр – Сим. Большегрузам и автобусам придется дожидаться снятия ограничений.

До 1 октября буровзрывные работы на трассе М5 в Челябинской области будут проводиться еженедельно по четвергам. Водителям рекомендуют заранее учитывать эту информацию.

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