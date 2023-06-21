Туры в Анапу продаются в 1,5-2 раза быстрее, чем в 2022 году

За курортный сезон прошлого года город-курорт посетили более 3 млн туристов, а этим летом туры в Анапу продаются в 1,5-2 раза динамичнее, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vsegda-pomnim.com Фото: vsegda-pomnim.com

По оценкам туроператоров, в 2023 году поток туристов в Анапу растет быстрее, чем в Сочи. При этом пик бронирований еще впереди. Турпоток на курорт превысит показатель удачного 2019 года на 20%, считают туроператоры.

Одним из факторов, сыгравших в пользу Анапы, стала переориентация туристов из Крыма. Часть россиян отказалась и от зарубежных курортов в пользу Черного моря Краснодарского края, считают в АТОР.

По данным ассоциации, наибольшим спросом у туристов в Анапе пользуются отели, работающие по системе «все включено», рядом с которыми есть пляжи. Их список растет, и это положительно отразилось на спросе.

Цены на летний отдых в Анапе варьируются от 55 до 300 тыс. руб. на семью из трех человек. Так, автобусный тур из Москвы в анапский отель с полным пансионом на 11 ночей с заездом в июле обойдется в 87,9 тыс. руб. Только размещение будет стоит немногим более 60 тыс. Десятидневный отдых в пятизвездочных отелях в июле по системе «ультра все включено» для семьи с ребенком будет стоить от 305 тыс. руб., приводят данные в ассоциации.

Андрей Пугачев