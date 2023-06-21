Нижегородский «Автотехкомплект» поставит в Пермь электробусы за 750 млн рублей

ООО «Автотехкомплект» (Нижегородская область, дилер «КамАЗа») выиграло тендер на поставку 16 электробусов для Перми за 751,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Предприятие поставит электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки на конечных остановках к середине ноября 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Автотехкомплект» зарегистрировано в Дзержинске в декабре 2002 года с уставным капиталом 30 тыс. руб. Основной деятельностью является торговля прочими автотранспортными средствами. Компания является дилером ряда крупных производителей пассажирской и специальной техники из России и Белоруссии. Директор — Любовь Хохлова. 75% компании принадлежат Александру Захарченко, еще 25% — Игорю Кушнерскому. По итогам 2022 года выручка составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — 268,4 млн руб.

Анастасия Еремина