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В ТОР «Чапаевск» откроют производство технической перекиси водорода

Предприятие по выпуску технической перекиси водорода планируется построить на территории опережающего развития «Чапаевск». Соответствующее соглашение с новым резидентом ТОР подписал министр экономического развития и инвестиций

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Самарской области Дмитрий Богданов. Об этом сообщает региональное правительство.

«Инвестиции в проект составят 94,5 млн руб. и будет создано 22 новых рабочих места»,– говорится в сообщении.

Техническая перекись водорода широко используется в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности. Также она применяется для очистки сточных вод.

На сегодняшний день в федеральный реестр включены 12 резидентов ТОР «Чапаевск». Общий объем инвестиций в их проекты составляет 11,6 млрд. руб. Создается 4,2 тыс. рабочих мест.

Ранее стало известно о том, что в ТОР «Чапаевск» планируется создание производственно-логистического терминала для оказания услуг хранения и складирования битумов, в том числе его приемка, хранение и выгрузка. В производство планируется вложить более одного млрд руб.

Георгий Портнов

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