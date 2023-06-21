В Челябинской области за месяц уменьшилось количество выданных автокредитов

Число выданных в Челябинской области автокредитов в мае снизилось на 7,4% по сравнению с апрелем. Всего, по данным Национального бюро кредитных историй, в последнем месяце весны банки предоставили заемщикам 2127 кредитов на покупку машин. По этому показателю регион занимает восьмое место в России.

Почти по всем регионам, входящим в топ-30 субъектов-лидеров по числу выданных автокредитов, НБКИ фиксирует отрицательную динамику по итогам мая по сравнению с предыдущим месяцем. Самое заметное падение в Вологодской (-20,2%), Оренбургской (-17,9%) областях и Пермском крае (-15,6%). Лишь в двух регионах отмечен рост показателя – в ханты-мансийском автономном округе (2,6%) и Белгородской области (1,1%).

«После рекордного с начала прошлого года количества выданных автокредитов в апреле в мае этот показатель немного сократился. Прежде всего это объясняется сезонным фактором, большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая, - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В целом достаточно высокая динамика выдачи автокредитов в последнее время обусловлена возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом».

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