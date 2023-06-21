Четыре уголовных дела завели из-за завышения на 19 млн рублей стоимости ремонта МКД в Анапе

В Анапе возбудили четыре уголовных дела из-за завышения стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в Анапе на 19 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Анапская межрайонная прокуратура и Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю провели проверку соблюдения законодательства при выполнении капремонта восьми многоквартирных домов. Было выявлено, что стоимость работ завышена на 19 млн руб.

По факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей при выполнении капремонта было возбуждено четыре уголовных дела по ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовных дел контролируются прокуратурой края.

Татьяна Ручкина

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