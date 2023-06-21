Большая часть квартир в новостройках Казани продается по акции

Большинство казанских квартир в новостройках (75%) выставляют на продажу по акции. Об этом пишут «Известия».

В среднем по РФ количество квартир в новостройках, которые продаются по спецпредложению, составляет 59%. Чаще других по акции можно приобрести недвижимость в Рязани. Это 89%. Второе место занимает Ижевск с 85%. В тройку также входит Краснодар (79%). Казань занимает в данном рейтинге пятую строчку.

Чаще всего речь идет о скидках на покупку квартир, о рассрочках на несколько месяцев и о льготных ипотеках.

"Ъ-Казань"