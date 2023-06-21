В Ярославле задумались о строительстве еще 4 школ

В Ярославле планируется строить еще 4 школы и 3 пристройки к действующим учебным заведениям города. Об этом на заседании муниципалитета заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство школы на Большой Федоровской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Строительство школы на Большой Федоровской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Глава города уточнил, что новые школы планируются в Заволжском, Дзержинском и Фрунзенском районах. Сейчас в Ярославле уже ведется строительство трех школ: в 2023 году начались работы на Большой Федоровской и на Московском проспекте, с 2022 года строится школа на улице Пашуковская.

Артем Молчанов добавил, что по школе на Пашуковской на данный момент выполнено 75% работ, отставание по срокам есть, с 1 июля на объекте планируется начать пуско-наладочные работы и запустить процесс аккредитации учебного заведения.

«Все необходимые решения со стороны заказчика на сегодня сделаны, в том числе корректировки проектно-сметной документации, обеспечение финансирования. Задача введения школы в эксплуатацию к 1 сентября она реальна»,— сказал Артем Молчанов.

Что касается 4 новых школ, то мэр не стал конкретизировать сроки реализации проектов и адреса будущих учебных заведений.

Андрей Иванов