Нововоронежская АЭС: главный хоккейный трофей России впервые побывал в атомной столице Воронежской области

По инициативе руководства Нововоронежской АЭС в Нововоронеже впервые в истории побывал главный трофей российского хоккея. Кубок Гагарина в атомград привез воспитанник воронежского хоккея Владислав Провольнев. В составе столичного ЦСКА талантливый защитник второй год подряд стал победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

«Владислав Провольнев является отличным примером для нашей молодежи. Он начал заниматься хоккеем в Воронеже и добился впечатляющего результата. Наши ребята тоже могут достичь высокого уровня. Тем более, что сейчас благодаря соглашению между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области в Нововоронеже появились современные спортивные сооружения. В городе построена ледовая арена, работают квалифицированные тренеры, имеется достойное материальное обеспечение, что придает мощный импульс к развитию», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Нововоронеж посетила солидная спортивная делегация: областной министр спорта Дмитрий Соболев, генеральный директор хоккейного клуба «Буран» (Воронеж) Игорь Провольнев, чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России Даниил Марков, первый тренер чемпиона и ветеран «Бурана» Сергей Меньшиков.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Программа мероприятий в Нововоронеже получилась обширной. Кубок Гагарина и его обладатель Владислав Провольнев поучаствовали в автопробеге по центру атомграда, посетили стадион «Старт» и Ледовую арену «Остальную». Были организованы фотосессии, во время которых любой желающий мог сфотографироваться с кубком и получить автограф чемпиона. Завершился насыщенный событиями день встречей с руководством НВ АЭС.

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию массового спорта, популяризации здорового образа жизни. С этой целью закупается корпоративная форма, организуется участие в соревнованиях, уделяется внимание планомерному развитию доступной спортивной инфраструктуры. Нововоронежская АЭС принимает активное участие в этой работе.