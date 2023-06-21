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Автомобиль с краном-манипулятором закупили для тушения лесных пожаров в Удмуртии

В Удмуртии автопарк предприятия «Удмуртлес», подведомственного минприроды региона, пополнился новым грузовым автомобилем, оборудованным краном-манипулятором. Технику будут использовать в том числе при тушении пожаров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Как рассказал министр природных ресурсов Денис Удалов, кран-манипулятор позволит быстро и безопасно перемещать спецоборудование, а также окажет помощь при разборе лесных завалов, мешающих проезду пожарных автомобилей. Это позволит сократить время на организацию тушения и уменьшить площадь затронутых огнем земель.

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