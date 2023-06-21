Областной суд оставил без изменений приговор Артемию Кызласову и Михаилу Шилиманову

Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-главе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемию Кызласову и бывшему заместителю министра экономики региона Михаилу Шилиманову. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Напомним, в 2021 году первому было назначено 10 лет колонии за вымогательство взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ), а второму — восемь лет за посредничество в получении взятки (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласову

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласову

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По итогам рассмотрения апелляции судебной коллегией по уголовным делам Свердловского облсуда, не нашедшей оснований для изменения наказания, приговор вступил в законную силу. Помимо лишения свободы, каждый из осужденных обязан выплатить штраф в размере 13 млн. рублей.

Напомним, по данным следствия, Артемий Кызласов потребовал у подрядчика «Титановой долины» директора ООО «Проектное дело» Дмитрия Панова взятку в размере 10 млн руб. за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки работ. Организатором встреч между ними выступал Михаил Шилиманов. В последствии Артемий Кызласов поднял требуемую сумму до 13 млн руб. Дмитрий Панов обратился в ФСБ. Подсудимые были задержаны в одном из кафе Екатеринбурга во время получения крупной суммы денег. Артемий Кызласов во взяточничестве не признался. По его версии, деньги у своего подрядчика он просил за срыв сроков контракта.

Приговор Артемию Кызласову и Михаилу Шилиманову не мог вступить в силу два года, поскольку неоднократно был обжалован.

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