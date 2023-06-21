В Сочи дополнительные выборы депутатов городского собрания пройдут 10 сентября

В Сочи дополнительные выборы депутатов городского собрания пройдут в единый день голосования 10 сентября. Соответствующее решение принято на заседании территориальной избирательной комиссии (ТИК) «Приморская» и мэра Сочи Алексея Копайгородского с представителями муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Сочи Фото: пресс-служба администрации города Сочи

Всего вакантно 12 мандатов в 10 избирательных округах. В проведении задействуют 5 территориальных и 150 участковых избирательных комиссий. Предполагается, что в выборах примут участие порядка 250 тыс. избирателей, подчеркивает председатель ТИК Приморская Валентина Ткачева. Выборы пройдут в Юго-Восточном, Горном, Кудепстинском, Хостинском, Бытхинском, Завокзальном, Донском, Новосочинском, Дагомысском и Головинском избирательных округах.

Выдвигаться в кандидаты в депутаты городского собрания могут избирательные объединения и граждане РФ старше 18 лет. Прием документов от кандидатов продлится до 26 июля 2023 года.

Олег Исаев

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