В мае на Кубани выдача автокредитов сократилась на 5%

В мае в Краснодарском крае банки выдали 2,9 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 5% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

По количеству выданных кредитов в мае Кубань занимает пятое место в России. Регион опережают Москва (4,2 тыс. кредитов), Московская область (3,5 тыс.), Санкт-Петербург (3,4 тыс.) и Татарстан (3,2 тыс.).

Больше всего выдача кредитов снизилась в Вологодской области — на 20,2%, до 674 единиц. Регион также попал в топ-3 по самому маленькому количеству выданных автокредитов. Меньше только в Белгородской области (640 ед., +1,1%) и Чувашии (634, -13,3%).

Кроме Белгородской области положительную динамику показал только Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+2,6%, 1 тыс. ед.). Незначительное падение зафиксировано в Красноярском крае (-0,9%, до 1,1 тыс. ед.).

Всего в России в мае было выдано 65,5 тыс. автокредитов. Это на 7,8% меньше, чем в апреле. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет снижение показателей сезонным фактором и большим количеством праздничных и выходных дней в первой половине мая.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram