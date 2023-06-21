Число жертв отравления сидром в Самарской области увеличилось до 12

Число жертв отравления напитком «Мистер Сидр» в Самарской области увеличилось с 10 до 12. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства, ссылаясь на последние данные регионального минздрава.

В настоящее время один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные выписаны. Опасный напиток производился самарским ООО «Анди». Владельца производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали.

Всего в нескольких регионах России от отправления самарским сидром пострадали более 100 человек. Минздрав РФ 17 июня сообщал о 36 погибших.

Андрей Сазонов